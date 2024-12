Dortmund: PKW-Brand auf der A 45 im Autobahnkreuz Do-Süd

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr um 8:30 Uhr auf die BAB 45 in Richtung Oberhausen alarmiert. Gemeldet wurde ein brennendes Auto im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd. Die Insassen konnten den PKW rechtzeitig auf dem Seitenstreifen am Ende der Beschleunigungsspur abstellen und sicher verlassen.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule deutlich sichtbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die Personen aus dem Fahrzeug in sicherer Entfernung zum Feuer und wurden von Ersthelfern und der Polizei betreut. Glücklicherweise war niemand von ihnen verletzt, sodass sich die Einsatzkräfte auf die Löschmaßnahmen des brennenden Pkw konzentrieren konnten. Der Verkehr musste während des Einsatzes für die Löschmaßnahmen auf eine Fahrspur begrenzt werden. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Auto zunächst mit einem Strahlrohr ab, bevor Löschschaum eingesetzt wurde. Die Ursache des Brandes wird durch die Polizei ermittelt. Bei dem knapp einstündigen Einsatz wurden 11 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 aus Hörde eingesetzt.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)