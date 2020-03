NRW wartet auf eine Million Schutzmasken

Die vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium in einer Stückzahl von einer Million bestellten Schutzmasken sind immer noch nicht eingetroffen. "Aufgrund der bereits bekannten weltweiten Exportbeschränkungen ist noch nicht absehbar, wann die Masken verfügbar sein werden", sagte eine Ministeriumssprecherin der Düsseldorfer "Rheinischen Post.

Sie betonte aber, dass das Ministerium alle Anstrengungen unternehme, um kurzfristig Schutzkleidung zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs zu beschaffen. "Weitere 20.000 Masken sollen laut Aussage des Lieferanten zeitnah geliefert werden", so die Sprecherin.



NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am 4. März angekündigt, die genannte Menge an Schutzmasken für Ärzte und Krankenhäuser in NRW zu beschaffen. Er hatte zuvor kritisiert, dass Kliniken und Arztpraxen offensichtlich viel zu wenige Schutzmasken und -anzüge vorgehalten hätten.

Quelle: Rheinische Post (ots)