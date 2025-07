Westerburg: VW Polo wird ein Raub der Flammen - Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand mussten die Feuerwehren aus Berzhahn, Willmenrod und Westerburg am 10. Juli 2025 um 16:34 Uhr auf die Landstraße 302 Berzhahn in Richtung Willmenrod ausrücken. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus Richtung des gemeldeten Einsatzortes feststellen.

Nach dem Eintreffen wurde vom Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Westerburg umgehend ein Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr eingesetzt, um den in voller Ausdehnung brennenden PKW zu löschen. Die Feuerwehr Willmenrod errichtete in der Zwischenzeit eine Wasserversorgung von einem in der Nähe befindlichen Hydranten, um bei den Löscharbeiten mit einem weiteren Strahlrohr zu unterstützen. Aufgrund der Brandintensität und der Hitzeentwicklung war bereits eine angrenzende Wiesenfläche in Brand geraten.

Nach rund 20 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schlussendlich abgelöscht werden. Das Fahrzeug wurde anschließend mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf noch vorhandene Glutnester und Hitzeentwicklungen kontrolliert. Da es an einigen Stellen noch Restwärme aufwies, wurde dieses nochmal mit Wasser herunter gekühlt. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die Landstraße 302 war für die Dauer der Löscharbeiten für rund eine Stunde für den Verkehr voll gesperrt. An dem PKW entstand Totalschaden. Auch der Straßenbelag unter dem ausgebrannten Fahrzeug wurde beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandurasche aufgenommen. Der Einsatz war für die Wehren gegen 18:00 Uhr beendet.

Quelle: Feuerwehren VG Westerburg (ots)