21-Jährige stirbt bei Zusammenstoß mit Polizeiauto in Berlin

In Berlin ist am Montag ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Einsatzwagen der Polizei ums Lebens gekommen. Die 21-Jährige starb noch am Unfallort, teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Polizeiwagen auf dem linken Fahrstreifen zu einem Überfall mit Sonder- und Wegerechten unterwegs, als er mit dem Pkw der Frau zusammenprallte.

Der Einsatzwagen traf das andere Fahrzeug auf der linken Seite in Höhe der Fahrertür, so die Beamten weiter. Die zwei Polizisten, die in dem Einsatzwagen saßen, wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden, während sein Kollege stationär aufgenommen wurde. Quelle: dts Nachrichtenagentur