Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Erfurt: Mehrere Wartehäuschen zerstört

Erfurt: Mehrere Wartehäuschen zerstört

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden des 13.09.25 mehrere Haltestellenhäuschen in der Brühlervorstadt. So wurden entlang der Binderslebener Landstraße an insgesamt vier Haltestellen mehrere Glasscheiben derart zerstört, dass diese komplett zersplitterten und nun ersetzt werden müssen.

Um ihrer Zerstörungswut freien Lauf zu lassen, nutzten der oder die Täter in den meisten Fällen Schottersteine aus dem naheliegenden Gleisbett. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 7.500,- Euro geschätzt.

Ergänzend wurde der Polizei am Samstagmorgen ein Pkw gemeldet, welcher mit eingeschlagener Scheibe in der Nähe eines der angegriffen Wartehäuschen stand. Da hier ebenfalls Schottersteine zur Tatausführung genutzt wurden ist ein unmittelbarer Tatzusammenhang nicht auszuschließen. 

Quelle: Landespolizeiinspektion Erfurt (ots)

