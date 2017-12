Umfrage: Was gehört unbedingt zu Silvester?

Die einen gehen groß feiern, die anderen sitzen zuhause. "Was gehört für die Deutschen zu Silvester unbedingt dazu?" wollte jetzt die Fernsehzeitschrift auf einen Blick wissen. Auf Platz eins der Repräsentativ-Umfrage: "Um Mitternacht mit Sekt anstoßen" mit 61 Prozent.

40 Prozent greifen um Mitternacht zum Telefon und rufen Verwandte und Freunde an, um ihnen ein "frohes neues Jahr" zu wünschen. Und jeder Dritte guckt "Dinner for One". Leckere Berliner oder Krapfen gehören dagegen nur für 14 Prozent zu Silvester.

Die Top Ten:

Um Mitternacht mit Sekt anstoßen 61 Prozent Verwandte und Freunde anrufen 40 Prozent "Dinner for One" gucken 33 Prozent Neujahrs-Countdown im TV sehen 29 Prozent Raketen und Knaller zünden 26 Prozent Eine Party feiern 26 Prozent Fondue oder Raclette essen 25 Prozent Silvester-Deko (Luftschlangen & Co.) 18 Prozent Glücksboten kaufen (Klee, Schornsteinfeger) 14 Prozent Berliner / Krapfen essen 14 Prozent

*YouGov, 2039 Befragte, Mehrfachnennungen möglich

Quelle: Bauer Media Group, auf einen Blick (ots)