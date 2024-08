Festnahme nach Solingen-Attentat - Tatwaffe gefunden

Nach der Messer-Attacke von Solingen hat die Polizei eine Person festgenommen. Es werde geprüft, "ob es möglicherweise Tatzusammenhänge gibt", teilten die Beamten am Mittag mit. Parallel liefen diverse Polizeimaßnahmen, unter anderem Durchsuchungen an verschiedenen Örtlichkeiten. "Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nach möglichen weiteren Tätern- und Tathintergründen laufen auf Hochtouren", so die Polizei.

Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" berichtet, dass die Polizei am Samstagmorgen eine Tür in einem Wohnhaus aufgesprengt und eine Person festgenommen haben - dabei aber einem Irrtum unterlegen sein soll. Der etwa 1,5 Kilometer vom Tatort entfernte Zugriff sei "offenbar ein Fehlschlag" gewesen, meldete die Zeitung auf ihrer Internetseite. In der Wohnung soll demnach seit rund vier Jahren eine Familie mit zwei Töchtern und drei Söhnen leben, ein Jugendlicher wurde vorübergehend festgenommen und verhört, er sei aber nicht der Täter.



Unterdessen haben die Ermittler am Samstagmittag etwa 200 Meter vom Tatort entfernt das Messer sichergestellt, mit dem ein Unbekannter am Freitagabend gegen 21:40 Uhr auf mehrere Menschen eingestochen hatte, die das Solinger Stadtfest unter dem Motto "Festival der Vielfalt" besucht hatten. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, acht wurden verletzt, darunter fünf Schwerverletzte. Quelle: dts Nachrichtenagentur