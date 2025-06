EKD will Kirchengebäude als kühle Schutzräume zur Verfügung stellen

Die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat angekündigt, Kirchengebäude im Sommer als kühle Schutzräume zur Verfügung zu stellen. Der "Rheinischen Post" sagte Fehrs: "Die evangelische Kirche will auch in diesem Sommer mit offenen Kirchenräumen einen Beitrag zum Hitzeschutz leisten."

Kirchen seien "nicht nur Orte des Glaubens, sondern auch des Schutzes - gerade an heißen Tagen", so Fehrs. In den Räumen von Kirche und Diakonie könnten Menschen zur Ruhe kommen, sich stärken und geschützt fühlen - "mit kühler Luft und menschlicher Wärme". Quelle: dts Nachrichtenagentur