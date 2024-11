Lingen: Wem gehört das Fahrrad?

Am 14. September hat die Polizei in Lingen in der Kanalgasse ein hochwertiges Fahrrad der Marke "Riese & Müller" sichergestellt (siehe Fotos). Bisher konnte der/die Eigentümer/in jedoch nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet nun die Eigentümerin oder den Eigentümer, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)