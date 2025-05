Wetter: Wohnungsbrand mit tragischem Ausgang

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden heute Morgen um 06:28 Uhr zunächst mit dem Stichwort "Brand im Gebäude, Rauchentwicklung feststellbar" zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Königstraße alarmiert. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes waren von außen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss Flammen sichtbar und es wurde direkt mitgeteilt, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte.

Daraufhin wurde direkt die Alarmstufe auf Brand, mehrfache Menschenrettung erhöht, sodass ebenfalls noch die Löscheinheit Volmarstein sowie zusätzliche Fahrzeuge vom Rettungsdienst alarmiert worden sind. Es wurden direkt zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in der betroffenen Wohnung eingesetzt. Parallel wurde direkt eine Abluftöffnung geschaffen damit ein akkubetriebener Lüfter in Stellung gebracht werden konnte. Durch den Angriffstrupp konnte nach kurzer Zeit die Person nur noch leblos vorgefunden werden. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod feststellen. Nach dem Ablöschen des in Vollbrand stehenden Raumes wurden zunächst weitere Absprachen mit der Polizei getroffen. Da kurzzeitig auch eine Rauchentwicklung aus dem Dachgiebel feststellbar war, wurde über die zweite Drehleiter eine kleine Öffnung im Dachbereich geschaffen damit hier mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden konnte. Hierbei konnten allerdings keine Glutnester festgestellt werden. Nach dem Abtransport der verstorbenen Person durch ein Bestattungsinstitut wurden letzte Glutnester in dem ausgebrannten Raum abgelöscht. Die Betreuung und Sichtung der acht übrigen Bewohner aus dem Haus wurde durch den Rettungsdienst durchgeführt. Alle Personen konnten allerdings unverletzt vor Ort verbleiben. Die zwei erst eintreffenden Polizisten, welche noch versucht hatten in die Wohnung vorzudringen, begaben sich nach dem Einsatz eigenständig zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Das Ordnungsamt der Stadt Wetter (Ruhr) war vor Ort und kümmerte sich in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt um die Unterbringung der Bewohner, da das Wohn- und Geschäftshaus aufgrund von abgestelltem Strom und Gas derzeit nicht bewohnbar ist. Ebenso kann der Imbissbetrieb derzeit nicht öffnen. Zur Betreuung der eingesetzten Einsatzkräfte war das PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) der Feuerwehr Wetter (Ruhr) ebenfalls vor Ort und führte nach dem Einsatz eine Nachbesprechung an der Feuer- und Rettungswache durch. Für die Bewohner waren Notfallseelsorger vor Ort. Während der Löschmassnahmen verletzte sich eine Einsatzkraft, aufgrund einer Sturzverletzung, leicht und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Die Kreisfeuerwehrzentrale versorgte die Einsatzkräfte mit neuen Atemschutzgeräten. Durch das Technische Hilfswerk wurde das beschädigte Fenster über die Drehleiter gesichert. Hierbei unterstützten sich die beiden ehrenamtlichen Organisationen gegenseitig. Bürgermeister Frank Hasenberg machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und dankte den Einsatzkräften für den nicht alltäglichen Einsatz. Ebenso sprach er den Bewohnern sein Mitgefühl aus und sagte ihnen jegliche Unterstützung zu. Sowohl der Kreisbrandmeister Martin Weber, als auch der stv. Kreisbrandmeister Mario Rosenkranz ließen sich telefonisch auf den aktuellen Stand bringen und dankten ebenfalls den Einsatzkräften für den Einsatz. Leider ereignete sich auch an dieser Einsatzstelle ein nicht so schöner Moment. Ein Autofahrer ignorierte die Absperrung und fuhr einer Einsatzkraft über den Stiefel, ehe dieser knapp vor einem Löschfahrzeug zum Stehen kam. Die Einsatzkraft verletzte sich aufgrund der Stahlkappe zum Glück nicht und stand weiterhin zur Verfügung. Die anwesende Polizei kümmerte sich direkt um den Autofahrer. Eine Strafanzeige gegen den Autofahrer wird seitens der Stadt Wetter (Ruhr) gestellt. Wir dulden keinerlei Gewalt gegenüber Einsatzkräften so der stv. Leiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Hierbei ist es egal, in welcher Form die Gewalt ausgeübt wird. Absperrungen sind nicht umsonst durch die Feuerwehr oder die Polizei errichtet und haben seinen Sinn. Diese werden auch unmittelbar wieder aufgehoben, wenn sie nicht mehr benötigt werden so weiter der stv. Leiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Nach den letzten Aufräumarbeiten und einer durchgeführten Brandnachschau wurde die Einsatzstelle gegen 13:00 Uhr an die Polizei übergeben. Diese wird nunmehr die Brandursachenermittlung durchführen. Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden. Die Bilder aus der Ferne wurden uns von der Bürgerin Kathrin Striepen kostenlos zur Verfügung gestellt. Quelle: Feuerwehr Wetter (Ruhr) (ots)