Corona Bayern: Hängematten-Bußgeld endgültig vom Tisch

"Schildbürgerstreich in Bayern: Am 5. April wurde ein junger Mann außerhalb seiner Wohnung in einer Hängematte schlafend erwischt: 178,50 Euro Bußgeld wegen Lockdown-Verstoß. Unser Anwalt intervenierte und das Bußgeld ist nach langem Hin und Her jetzt endgültig vom Tisch", schreibt der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de.

Tolzin weiter: "Nach langem Hin und Her mit ständigem hartnäckigen Nachfassen unseres Anwalts ist das Hängematten-Bußgeld der Stadt Schilda - entschuldigung, Weilheim-Schongau - nun endgültig vom Tisch. Bis zuletzt hatte sich die Stadt geweigert, trotz Einräumung des eigenen Fehlverhaltens die Kosten für das Verfahren vollständig zu übernehmen. Auch hier hat die Stadt inzwischen eingelenkt. Original-Bußgeldbescheid

