Grasleben: Fahndung nach Geldautomaten-Sprengung

Am 30.10.2023 gegen 02:10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Grasleben zu einer Geldautomatensprengung, welche mit einem hohem Gebäudeschaden einherging.

Laut Zeugenaussagen flüchteten mehrere Personen nach der Tat aus der Bank und setzten sich mit einem Pkw in Richtung A2 ab. Zum Aufenthalt der Täter und zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig hat die Ermittlungen übernommen und die polizeilichen Sofortmaßnahmen eingeleitet. Quelle: Polizei Braunschweig (ots)