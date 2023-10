Nienburg: Junge Schäferhündin entwendet

Am 26.10.2023, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter eine 15 Wochen alte Schäferhündin.

Die Hündin hört auf den Namen "Emma" und hat sich in dem umzäunten Garten ihrer Besitzer in der Heidtorstraße in Rehburg befunden.

Da das Gartentor offen vorgefunden wurde, ist aktuell nicht davon auszugehen, dass die Hündin weggelaufen ist.

Auffällig an der Hündin ist eine kleine Narbe unter ihrem rechten Auge, welche auch im Alter noch zu sehen sein wird.

Zeugen zu dem Diebstahl werden gebeten sich mit der Polizei in Stolzenau unter 05671 90200 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)