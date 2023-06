EU-Kommission will Passkontrollen bei Inlandsflügen

Bei Flügen innerhalb Deutschlands und der EU könnten demnächst flächendeckend Ausweiskontrollen eingeführt werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf der EU-Kommission hervor, über den der "Spiegel" berichtet. Demnach sollen Fluglinien zukünftig sogenannte API-Daten, also Informationen zur Identität von Fluggästen auf allen Flügen sammeln - auch auf reinen Inlandsreisen oder Reisen innerhalb des kontrollfreien Schengenraums.

Obwohl die Ausweisüberprüfung dem Entwurf zufolge lediglich von den Fluglinien und nicht von Grenzbeamten vorgenommen werden soll, drohen Verzögerungen bei der Abfertigung. Der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen befürchtet, dass Passagiere künftig schon am Check-in-Schalter ihren Ausweis einscannen lassen müssten, selbst wenn sie nur mit Handgepäck reisten. "Die Zeiten, in denen man einfach zum Gate geht und abfliegt, wären vorbei." Er gehe nicht davon aus, dass die Ausweiskontrolle beim Einsteigen in den Flieger zusammen mit der Kontrolle des Tickets geschehen werde. "Wenn es dort noch zu Problemen kommt, würde das zu vielen Verspätungen führen, und möglicherweise müsste Passagieren sogar der Mitflug verweigert werden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur