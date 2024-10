Lindau: Dienstfahrzeuge beschmiert und nackt im Zug

Am Montag (7. Oktober) haben Lindauer Bundespolizisten eine 58-jährige Deutsche in Gewahrsam genommen. Erst hatte sie das Dienstgebäude sowie zwei Einsatzfahrzeuge des Bundespolizeireviers beschmiert und sich danach in einem Regionalzug entblößt.

Am Abend ertappten Bundespolizisten eine Frau auf frischer Tat, wie sie mit einem Stift das Dienststellenschild und den Briefkasten des Bundespolizeireviers sowie zwei Dienstfahrzeuge unter anderem mit den Schriftzügen "Fuck the police" "Vorsicht fake police" oder "Nazis inside" versah. Da die Schmierereien sofort rückstandslos entfernt werden konnten, erhielt die Deutsche lediglich eine Anzeige wegen Beleidigung und konnte anschließend auf freien Fuß entlassen werden. Keine Stunde später erreichte die Bundespolizisten die Mitteilung, dass sich in einem Zug im Inselbahnhof Lindau eine nackte Person befände. Dort angekommen trafen die Beamten erneut auf die Esslingerin, die zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits wieder bekleidet war. Nach Aussage des Zugbegleiters hatte die 58-Jährige zunächst die Zugtoilette aufgesucht und diese anschließend mit entblößtem Oberkörper verlassen. Aufgrund ihres zunehmend verwirrten Zustandes nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Die Bundespolizisten übergaben die gebürtige Allgäuerin anschließend an die Lindauer Polizei, welche die Frau anschließend in eine psychiatrische Einrichtung brachte. Quelle: Bundespolizeidirektion München (ots)