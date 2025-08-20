Velbert: Wohnungsbrand auf dem Geranienweg

Die Feuerwehr Velbert wurde am Dienstag, den 19.08.2025, am späten Nachmittag durch die Kreisleitstelle Mettmann zu einem Wohnungsbrand auf dem Geranienweg in Velbert-Mitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster eines Reihenmittelhauses. Unverzüglich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, und ein Trupp ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor.

Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten. Kurze Zeit später meldeten sich die Bewohner bei den Einsatzkräften - sie befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.

Bei der Erkundung durch den ersten Trupp stellte sich schnell heraus, dass sich das Brandereignis im Kellerbereich befand. Gemeinsam mit einem zweiten Trupp wurde das Feuer bekämpft und eine Entrauchung durchgeführt.

Nachdem die Nachlöscharbeiten abgeschlossen waren, wurden die angrenzenden Gebäude mit einem Messgerät kontrolliert. Hierbei kam es zu keinen Auffälligkeiten.

Die durch den Brandrauch kontaminierten Einsatzkräfte wurden gemäß dem Hygienekonzept der Feuerwehr Velbert gereinigt und entkleidet.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei übergeben.

Im #EinsatzfürVelbert waren:

die hauptamtliche Wache,

der Löschzug 1 und 2 aus Velbert-Mitte,

der Rettungsdienst der Stadt Velbert,

die Stadtwerke Velbert sowie

die Polizei Velbert.

Quelle: Feuerwehr Velbert (ots)