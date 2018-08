Hannover: 68-Jähriger stürzt von Balkon und stirbt

In Hannover ist am späten Samstagabend ein 68 Jahre alter Mann bei einem Sturz von einem Balkon ums Leben gekommen. Der alkoholisierte Senior war gegen 23:40 Uhr zum Rauchen auf den Balkon gegangen und dort aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen über die Brüstung gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 68-Jährige stürze zwei Stockwerke in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer Feierlichkeit in einem Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bornum. Der Kriminalpolizei lagen zunächst keine Hinweise auf ein Zutun Dritter vor - sie geht von einem Unfall aus. Quelle: dts Nachrichtenagentur