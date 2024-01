Kaiserslautern: Drohnenbesitzer gesucht

Am Montagmittag, 29. Januar, wurde eine kleine Drohne auf dem umzäunten Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) neben dem Mitfahrerparkplatz Schweinsdell in Kaiserslautern gefunden. Bei dem Gegenstand handelt es sich um eine sogenannte "Anfängerdrohne", die wohl schon mehrere Tage an der verunfallten Stelle lag.

Aktuell liegt kein Verdacht eines Straf- oder Ordnungsverstoßes vor. Der Besitzer darf sich gerne bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon: 0631 369-2150 melden, um seine Drohne abzuholen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)