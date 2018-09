Straftaten von Fußballfans in Zügen gehen zurück

Die Bundespolizei registrierte in der vergangenen Fußball-Saison 2017/2018 insgesamt 1343 Straftaten von Fans bei der Anreise zu Fußballspielen. Das ist ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zur Vorsaison, als insgesamt 1720 Straftaten festgestellt wurden. Auch die Zahl der Einsätze von Bundespolizisten in Zügen oder Bahnhöfen der Deutschen Bahn im Rahmen von Fußballspielen ging zurück: von 1642 auf 1575.

Gleichzeitig stieg die Zahl der bahnreisenden Fußballfans von 3,5 auf 3,6 Millionen an. Die Zahlen bestätigte die Bundespolizei der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Bundespolizei begleitet die Anreise der Fans in den Spielen der 1. bis 3. Liga. Schwerpunkt ist vor allem die Sicherung der Reisewege an Bahnhöfen und in Bahnen.



Quelle: Rheinische Post (ots)