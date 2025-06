Ryanair-Maschine muss in Memmingen notlanden - Mehrere Verletzte

Am Flughafen Memmingern in Bayern ist am Mittwochabend eine Passagiermaschine nach Turbulenzen während des Fluges notgelandet. Wie die Polizei Schwaben Süd/West mitteilte, gab es mehrere Verletzte.

Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur handelte es sich um eine Boeing 737 der Gesellschaft Ryanair mit der Flugnummer FR8, die um 19:38 in Berlin mit etwa 20 Minuten Verspätung abgehoben und auf dem Weg nach Mailand war. Gegen 20:30 Uhr drehte die Maschine etwa über Rosenheim ab und begann mit dem Landeanflug, eine Viertelstunde später setzte sie in Memmingen auf.



Ein Polizeisprecher sagte, es gebe sieben Verletzte. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, mindestens zwei Personen mussten ins Krankenhaus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur