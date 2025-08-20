Berlin veröffentlicht Lagebild zur Clankriminalität

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres hat gemeinsam mit der Polizei Berlin am Mittwoch das Lagebild zur Clankriminalität für das Jahr 2024 veröffentlicht. Demnach zählt die Polizei aktuell 616 Personen zum Phänomenbereich der Clankriminalität.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 851 Straftaten, die 296 tatverdächtigen Clanmitgliedern zugerechnet werden. Die Schwerpunkte lagen bei Rohheitsdelikten (29 Prozent), Verkehrsstraftaten (14,81 Prozent) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten (13,16 Prozent).



Erstmals werden im Lagebild auch die aktuellen Schwerpunkte der Clankriminalitätsbekämpfung vorgestellt. Berlin beteiligte sich an der Entwicklung eines Präventionskonzepts und gilt als bundesweiter Vorreiter bei der Bekämpfung krimineller Autovermietungen. Die Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und Finanzbehörden sowie administrative und zivilrechtliche Initiativen zeigen sich als vielversprechend.

Quelle: dts Nachrichtenagentur