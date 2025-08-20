Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Berlin veröffentlicht Lagebild zur Clankriminalität

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 13:10 durch Sanjo Babić
Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres hat gemeinsam mit der Polizei Berlin am Mittwoch das Lagebild zur Clankriminalität für das Jahr 2024 veröffentlicht. Demnach zählt die Polizei aktuell 616 Personen zum Phänomenbereich der Clankriminalität.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 851 Straftaten, die 296 tatverdächtigen Clanmitgliedern zugerechnet werden. Die Schwerpunkte lagen bei Rohheitsdelikten (29 Prozent), Verkehrsstraftaten (14,81 Prozent) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten (13,16 Prozent).

Erstmals werden im Lagebild auch die aktuellen Schwerpunkte der Clankriminalitätsbekämpfung vorgestellt. Berlin beteiligte sich an der Entwicklung eines Präventionskonzepts und gilt als bundesweiter Vorreiter bei der Bekämpfung krimineller Autovermietungen. Die Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und Finanzbehörden sowie administrative und zivilrechtliche Initiativen zeigen sich als vielversprechend.

