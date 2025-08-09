Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Polizeischüler greift Mann in Berlin-Mitte rassistisch an

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 13:20 durch Sanjo Babić
Werden Polizisten, wie im 3. Reich und der DDR, wieder "nur Befehle" befolgen oder sich diesesmal anders entscheiden? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Ein 49-jähriger Mann ist am Alexanderplatz in Berlin-Mitte von einem 20-Jährigen geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt worden. Der Angreifer und zwei Begleiter im Alter von 17 und 18 Jahren sind nach Polizeiangaben selbst Polizeischüler der Berliner Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, als der Mann mit seinem elfjährigen Sohn unterwegs war.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 20-Jährige das Opfer ins Gesicht geschlagen und den am Boden liegenden Mann gegen den Kopf getreten haben. Der 49-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf und an der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Hauptverdächtigen wurde ein Alkoholwert von etwa 1,9 Promille gemessen, seine Begleiter standen ebenfalls unter Alkoholeinfluss.

Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Neben strafrechtlichen Konsequenzen werden auch dienstrechtliche Maßnahmen geprüft. Der 20-Jährige erstattete seinerseits Anzeige wegen Bedrohung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

