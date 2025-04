Bei Großkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof Waffen gefunden

Bei einer großangelegten Kontrollaktion am Hamburger Hauptbahnhof haben Polizei und Bundespolizei am Mittwoch mehrere Waffen sichergestellt.

Zwischen 14 und 21 Uhr wurden mehr als 1.000 Personen im Bereich des Bahnhofs und des ZOB kontrolliert, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Dabei wurden 22 gefährliche Gegenstände einkassiert, darunter 15 Messer, ein Totschläger und ein Schlagring.



Die Polizeibehörden kündigten an, solche unangekündigten Kontrollen in Zukunft regelmäßig durchzuführen. Ziel sei es, das Mitführen von Waffen im ÖPNV weiter einzudämmen und die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur