Klimaaktivisten fürchten Rücknahme des EU-Verbrennerstopps

Nach einer dts-Meldung warnt „Fridays For Future“ vor einem möglichen Ende des EU-Verbrenner-Aus. Die Bewegung sieht Anzeichen für politischen Druck, der das Aus für Neuwagen mit reinen Verbrennungsmotoren aufweichen könnte.

Die Aktivisten fordern, zugesagte Klimaziele in Industrie und Verkehr nicht zu relativieren. Aus ihrer Sicht braucht es Planbarkeit für Unternehmen, Ausbau der Ladeinfrastruktur und klare Rahmen für synthetische Kraftstoffe. Mehrere Regierungen ringen parallel um Ausnahmen und Übergangsregeln. Für die Bewegung wäre eine Aufweichung ein falsches Signal an Hersteller und Verbraucher. Quelle: ExtremNews