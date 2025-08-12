Hitze macht Dachgeschosswohnungen unattraktiv

Auch wenn der Juli in diesem Jahr nicht sehr sonnig war, war er im Durchschnitt doch zu warm, bilanziert der Deutsche Wetterdienst. Und Klimaexpert:innen warnen vor zunehmenden Hitzewellen.

Dachgeschosswohnungen zur Miete und zum Kauf sind daher deutlich weniger nachgefragt als vergleichbare Etagen- und Erdgeschosswohnungen, wie eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt. Dieses Nachfragedefizit spiegelt sich auch in niedrigeren Kaufpreisen und Mieten wider.

"Auf unserem Portal sehen wir, dass Dachgeschosswohnungen zur Miete und zum Kauf deutlich weniger Kontaktanfragen erhalten als vergleichbare Etagenwohnungen", sagt Daniel Hendel, Geschäftsführer von ImmoScout24. "Extreme Hitze in den Sommermonaten macht diese Wohnungen für viele Suchende unattraktiv. Fehlende barrierefreie Zugänge und durch Dachschrägen eingeschränkte Wohnflächen verstärken diesen Effekt."

Deutlich weniger Nachfrage für Dachgeschosswohnungen als für Etagenwohnungen

Dachgeschosswohnungen zum Kauf werden im Vergleich zu Etagen- und Erdgeschosswohnungen 24 Prozent seltener nachgefragt. Im Mietmarkt ist der Unterschied noch deutlicher: Hier beträgt der Nachfragerückstand bereits 33 Prozent. Doch nicht alle Dachgeschosswohnungen sind gleichermaßen betroffen. Mit entsprechender Schutzausstattung - Klimaanlagen, Rollläden, Jalousien, Wärmedämmung und besserer Isolierung - erhalten Wohnungen unter dem Dach deutlich mehr Nachfrage als ungeschützte Dachwohnungen. Der Nachfrageabstand zwischen Eigentumswohnungen im Dachgeschoss mit Hitzeschutz und Eigentumswohnungen auf anderen Etagen liegt dann nur noch bei 8 Prozent. Bei Mietwohnungen liegt die Nachfragedifferenz immerhin noch bei 20 Prozent.

Dachgeschosswohnungen ohne Hitzeschutz sind günstiger

Ohne Hitzeschutzausstattung sind Dachgeschosswohnungen deutlich günstiger als Etagenwohnungen: Der Preisabschlag für Dachgeschosswohnungen zum Kauf liegt 4 Prozent, in nachfrageschwachen Regionen sogar bei 8 Prozent. Für Mietwohnungen im Dachgeschoss fällt die Miete 5 bis 8 Prozent günstiger aus im Vergleich zu Mietwohnungen auf anderen Etagen. Gut ausgerüstete Dachgeschosswohnungen können hingegen sogar höhere Preise und Mieten erzielen. In nachfragestarken Regionen sind sie sowohl zur Miete als auch zum Kauf etwa 3 Prozent teurer als vergleichbare Wohnungen in anderen Geschossen. Der Grund: Sie profitieren von Ausblick und Lage, während die klimatischen Nachteile neutralisiert sind.

