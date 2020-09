Mettmann: Gas und Bremse verwechselt - großer Schaden an Tankstelle verursacht

Eine 84-jährige Velberterin verwechselte am Mittwochvormittag (02. September 2020) auf der Friedrich-Ebert-Straße das Gas- und das Bremspedal und prallte hierdurch auf dem Gelände einer Tankstelle gegen zwei Zapfsäulen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, vorsorglich wurde die Fahrerin jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

Das war passiert:

Wie die Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung berichtete befuhr gegen 11:40 Uhr eine 84-jährige Velberterin die Friedrich-Ebert-Straße aus Fahrtrichtung Berliner Straße kommend, als sie in Höhe eines Tankstellengeländes nach eigenen Angaben das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Sie kam mit ihrem Automatikfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst auf das angrenzende Tankstellengelände. Hier prallte sie gegen zwei Zapfsäulen, wobei ihr Audi A3 erst auf der zweiten Zapfsäule zum Stillstand kam.

Die 84-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Großaufgebotes an Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr musste die Elberfelder Straße kurzfristig für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Bergungsmaßnahmen des Audis konnten zunächst nicht erfolgen, da die Gefahr bestand, dass durch die beschädigte Zapfsäule oder auch durch den stark deformierten Audi Kraftstoff auslaufen könne. Erst nach der Begutachtung durch eine zusätzlich angeforderte Fachfirma konnte die Gefahr eines ungewollten Austritts an Kraftstoffmitteln ausgeschlossen und der Audi A3 fachmännisch geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)