Tatort Kneipe: Tumult, Schüsse, Festnahmen – Stadt im Ausnahmezustand

Tatort Kneipe: Tumult, Schüsse, Festnahmen – Stadt im Ausnahmezustand

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Pistole / Erschießen (Symbolbild) Bild: Pixabay / WB / Eigenes Werk
Pistole / Erschießen (Symbolbild) Bild: Pixabay / WB / Eigenes Werk

BILD meldet, in Neumünster sei ein Mann nach einem Streit in einer Kneipe tödlich verletzt worden; die Polizei nahm Verdächtige fest und sicherte die Waffe.

Der Einsatz begann am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr an der Kieler Straße. Nach einem Streit fielen Schüsse. Gäste überwältigten den mutmaßlichen Schützen vor der Tür. Einsatzkräfte nahmen mehrere Verdächtige in Gewahrsam und stellten eine Pistole sicher.

Die Hintergründe sind unklar. Die Spurensicherung arbeitete bis in die Nacht. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen Zeugen-Videos und werten Spuren aus. Angaben zur Identität des Opfers bestätigten die Behörden zunächst nur in Grundzügen.

Quelle: ExtremNews


Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
