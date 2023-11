Hünxe: Katze aus 11 Metern Höhe gerettet

Eine Katze war auf einen Baum geklettert und saß dort nach Angaben der Besitzer schon einige Zeit. Da sie nicht den Eindruck machte, aus eigener Kraft wieder herunterkommen zu können, wählten sie den Notruf.

Mit der dreiteiligen Schiebleiter näherten sich die Einsatzkräfte dem Tier in etwa 11 Metern Höhe. Nachdem sich die Katze ohne Gegenwehr greifen ließ, konnte sie mit einem Korb, der an einer Feuerwehrleine hochgezogen wurde, sicher zu Boden gebracht werden. Dort flüchtete sie unvermittelt in das angrenzende Waldstück. Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Kameraden beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Hünxe (ots)