BA will sich wegen Digitalisierung neu aufstellen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will bei der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft eine zentrale Rolle spielen. "Die Digitalisierung wird viele Berufe massiv verändern. Lebenslanges Lernen und regelmäßige Weiterbildung sowohl für Geringqualifizierte als auch Fachkräfte werden zunehmend wichtiger", sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele dem Nachrichtenmagazin Focus.

Die BA wolle Menschen in einer von Digitalisierung geprägten Arbeitswelt gut unterstützen und beraten, so Scheele. Das fange bei der Prävention am Übergang von der Schule in den Beruf an, reiche aber auch ins weitere Erwerbsleben. "Ziel ist, Menschen an den Weichen des Berufslebens Entscheidungshilfen zu geben. Anders formuliert: Ansprechpartner sein, bevor der Krisenfall eintritt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur