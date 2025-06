Baden-Württemberg: Spektakuläre Flucht eines Tunesiers mit gestohlenen Polizeiautos

Ein 39-jähriger Tunesier hat am Samstag nach einem Einbruch in ein Autohaus in Walldürn im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis eine spektakuläre Flucht mit gestohlenen Polizeifahrzeugen hingelegt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Sonntag begann die Verfolgungsjagd am Nachmittag gegen 14:45 Uhr. Die Beamten verfolgten ihn bis Walldürn-Hornbach, wo er einen Unfall verursachte. Bei dem Versuch, ihn festzunehmen, bedrohte der Mann die Polizisten mit einem Gegenstand und stahl ihr Fahrzeug.



Mit dem Streifenwagen setzte er seine Flucht in Richtung Schneeberg fort. Auf einem Waldweg zwischen Schneeberg-Hambrunn und Schneeberg-Zittenfelden kollidierte er mit einem verfolgenden Streifenwagen, der daraufhin unbrauchbar war. Kurz darauf verunfallte er erneut. Diesmal gelang es ihm, durch das Vortäuschen von davongetragenen Verletzungen einen bayerischen Streifenwagen zu stehlen und zurück nach Walldürn-Hornbach zu fliehen, wo er schließlich festgenommen wurde. Während der Verfolgungsjagd gaben die Polizisten beider Bundesländer mehrfach Schüsse ab.



Der 39-Jährige steht im Verdacht, weitere Eigentumsdelikte in der Region begangen zu haben. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden an den Polizeifahrzeugen ist noch unklar. Der Verdächtige sollte noch am Sonntag einem Haftrichter in Mosbach vorgeführt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur