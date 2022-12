Flughafen Köln/Bonn erwartet Wachstum Chef Schmid: Genehmigung für 24-Stunden-Betrieb "unbefristet"

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet im kommenden Jahr mehr Passagiere. Der Airport gehe von 9,5 Millionen Fluggäste aus nach voraussichtlich 8,8 Millionen im laufenden Jahr, sagte Flughafen-Chef Thilo Schmid der Kölnischen Rundschau (Montagausgabe). Die umgeschlagene Frachtmenge werde bei rund einer Million Tonnen stabil bleiben. "Unsere Schätzung ist hier konservativ wegen des Ukrainekriegs, auch wenn wir relativ wenig Fracht aus Russland bekommen haben. Getroffen haben uns die Lockdowns in China, wodurch der Verkehr deutlich reduziert wurde", so Schmid. Auch mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im kommende Jahr blieben gewisse Unsicherheiten.

Den Nachtflug nannte Schmid für Köln/Bonn essenziell. "Wir haben eine unbefristete Genehmigung für den Betrieb an 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche", so Schmid. Diese Genehmigung habe aber zahlreiche Einschränkungen in der Nacht, die den Lärmschutz betreffen. So dürften etwa bestimmte An- und Abflugflugrouten nachts nicht geflogen werden. Diese Einschränkungen liefen 2030 aus. Sie stammen aus einer Zeit als es noch kein Lärmschutzgesetz zum Schutz der Bevölkerung gab. Dieses Gesetz gebe es inzwischen und gelte für den Flughafen, wenn die Einschränkungen auslaufen. "Im Kern haben wir dann die gleiche Situation wie heute", sagte Schmid. Immer wieder werden allerdings Einschränkungen des nächtlichen Passagierflugs durch die Politik diskutiert.

Quelle: Kölnische Rundschau (ots)