Arnsberg: Umgestürzte Forstmaschiene ruft die Feuerwehr auf den Plan

Am Samstagnachmittag gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde die Wache 2 (Arnsberg) von der Leitstelle in Meschede zu einem Einsatz in die Casparistraße alarmiert. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen Teleskoplader vor, der aus unbekannten Gründen nach Vorne gekippt war und zum Teil mit dem Ausleger in der Ruhr lag.

Gemeinsam mit dem Betreiber und den Bergungsfirmen wurde überlegt, wie man die tonnenschwere Maschine am sichersten wieder aufstellen könnte. Zwischenzeitlich wurde auch die DLRG aus Neheim-Hüsten alarmiert um u.U. eine Ölsperre in der Ruhr zu verlegen. Nachdem diese erledigt war und schwere Ketten und Stahlseile um den Havaristen gelegt waren, wurde die Maschine langsam wieder aufgerichtet. Währen der gesamten Bergungsaktion standen die Einsatzkräfte der Feuerwehr parat um ggf. auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet! Quelle: Feuerwehr der Stadt Arnsberg (ots)