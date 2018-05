Kaiserslautern: Vorsicht - Anrufe von falschen Polizeibeamten!

Bei der Kripo sind am Mittwoch mehrere Fälle von versuchtem Trickbetrug gemeldet worden. Demnach gingen bei mindestens acht Menschen im Stadtgebiet Telefonanrufe ein, bei denen sich ein unbekannter Mann als Polizeibeamter ausgab. Als Namen nannte der Anrufer "Kriminalkommissar Fuchs" und behauptete, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe; beim Täter seien Unterlagen gefunden wurden, auf denen auch der Name des jeweils Angerufenen stehen würde.

Zum Glück gingen die meisten Betroffenen nicht auf die Fragen des Mannes ein und legten einfach auf - oder der falsche Polizist beendete das Gespräch selbst, wenn er nach seiner Rückrufnummer gefragt wurde. Die Polizei empfiehlt: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, die Ihnen neugierige Fragen stellen! Lassen Sie sich weder einschüchtern noch zu irgendetwas drängen, und geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten heraus! Wenn möglich, notieren Sie den Namen des Anrufers und die Nummer, die im Display angezeigt wird. Verständigen Sie anschließend die richtige Polizei! Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie auch im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de Dieser Link führt Sie direkt zur Themen-Seite "Betrug im Namen der Polizei": https://s.rlp.de/8F Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz