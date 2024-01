Wetterdienst warnt vor Dauerregen - Sorge in Hochwassergebieten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen in den Staulagen der Mittelgebirge Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern und des Saarlands, teilte der DWD mit.

Als Folgen könne es zu weiterem Hochwasser in Bächen und Flüssen und zu Überschwemmungen von Straßen sowie Erdrutschen kommen. Die Warnungen gelten zunächst bis Donnerstag um Mitternacht, wobei eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete möglich ist. Vor allem in den Hochwassergebieten in Deutschland besteht die Sorge, dass der neue Dauerregen wieder zu steigenden Pegeln führen könnte. Vor allem in Niedersachsen war die Lage zuletzt trotz einer leichten Entspannung weiter angespannt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur