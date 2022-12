Eigeltingen: Feuerwehr unterstützt beim Brand in Orsingen

Am Dienstagmorgen, 13. Dezember 2022 kurz vor 8 Uhr war eine Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße in Orsingen in Brand geraten. Zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Orsingen-Nenzingen wurde die Abteilung Eigeltingen nachalarmiert.

Beim Eintreffen stand der Schuppen, in dem sich u.a. Fahrzeuge, Maschinen und Stroh befand in Vollbrand. Durch eine so genannte Riegelstellung zum angrenzenden Stall, in dem sich noch Rinder befanden, konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Der Brand war gegen 10:45 Uhr unter Kontrolle. Laut Pressemitteilung der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen (ots)