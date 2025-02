Brakel: Großbrand - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nach einem Brand in der Produktionshalle eines Tischlereibetriebes in Brakel hat die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Höxter die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Brandermittler der Polizei konnten die Ruine der niedergebrannten Halle bereits betreten.

Das Feuer in der Produktionshalle an der Straße "Am Güterbahnhof" war am Dienstag, 11. Februar, gegen 19.30 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Teil der angrenzenden "Warburger Straße" für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der großen Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten endeten gegen 4 Uhr in der Nacht, die Straßensperrung konnte anschließend aufgehoben werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine Brandwache eingerichtet. Die Halle mit den darin gelagerten Materialien und Maschinen wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Was zu dem Feuer geführt hat, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungen durch die Polizei werden weiter fortgesetzt.



Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)