Umfrage: Jeder Vierte ist schon E-Bike gefahren

Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) in Deutschland ist bereits E-Bike gefahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind weitere 47 Prozent noch nicht mit einem E-Bike gefahren, können es sich in Zukunft aber vorstellen. Acht von zehn Personen (83 Prozent) denken, dass es einen guten Einstieg zu mehr Bewegung für weniger fitte Menschen darstellt, 77 Prozent halten es für eine gute Ergänzung für Berufspendler und weitere 50 Prozent gaben an, dass es eine gute Möglichkeit der Kinderbeförderung sei.

Sieben von zehn Bürgern sind der Meinung, man solle auf die Elektrofahrräder wechseln. Für 20 Prozent der Befragten ist die Fortbewegung mit E-Bikes undenkbar. Dies liegt unter anderem am Gefahrenpotenzial: 52 Prozent der Befragten halten E-Bikes aufgrund höherer Geschwindigkeiten im Vergleich zu normalen Fahrrädern für gefährlich. Sieben Prozent der Befragten gaben an, dass E-Bikes peinlich seien.

Insgesamt wurden für die Umfrage 1.219 Personen in Deutschland ab 14 Jahren telefonisch befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur