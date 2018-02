Endenkoben: Dumm gelaufen

Am 16.02.2018, gegen 13:05 kam eine 21jährige mit ihrem PKW vom Parkplatz "Kirchbergplatz" und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Ein 15jähriger befuhr mit seinem Roller die Bahnhofstraße von der Luitpoldstraße aus kommend und wollte in Richtung "Kirchbergplatz" einbiegen. An der Unfallörtlichkeit gilt "rechts vor links".

Beim Abbiegen nach links übersah die bevorrechtigte 21jährige den von links kommenden 15jährigen und bog in zu engem Bogen ab. Der 15jährige wiederum bog nach rechts ab, obwohl er sah, dass die bevorrechtigte ON 02 die Fahrbahn befuhr. Es kam zum Unfall. Hierbei wurde der Roller so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und das Auto an der Front eingedellt. Der Sachschaden beträgt ca. 1100 EUR. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Einen Schutzengel dürfte insbesondere der 15jährige Sozius des Rollerfahrers gehabt haben. Er trug keinen Sicherheitshelm und wurde kostenpflichtig verwarnt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller ein Kleinkraftrad mit einer bbH bis 45km/h ist und der 15jährige Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

Anzeige