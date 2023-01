ACHTUNG ORTSWECHSEL! Free21: Vortrag von Markus Fiedler zum Thema: Der mündige Bürger zwischen Indoktrination und Falschinformation in Schule und Wikipedia

Aufgrund einer massiven Diskreditierungskampagne war die Paritätische Sozialdienste gGmbH als Vermieterin der Räumlichkeiten im Forum am Park in Heidelberg nicht mehr bereit, den Vortrag in dieser Form zu unterstützen. Die Begründung, die der paritätische Verband an den Veranstalter Free21 schickte, lässt an der Gemeinnützigkeit dieser Firma zweifeln. Die Umstände, die zur Absage des Vortrags führten bedürfen eines langen Artikels und zeigen auf, dass es um die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland nicht gut bestellt ist.

Zur Veranstaltung: Veranstalter: Free 21 (free21.org) Zeit: 2. Februar 2023 , Beginn 18:30 Uhr. Einlass ab 17:45 Uhr.

Ort: In der Au 20, Schützenhaus Feudenheim, 68259 Mannheim-Feudenheim Der Eintritt ist frei! Um Spenden wird gebeten. Es ist keine Anmeldung zum Vortrag nötig. Da die Sitzplätze begrenzt sind, gilt das „First come, first served“-Prinzip. Zum Inhalt: Die politischen Kräfte in einem demokratischen Staat sollten daran interessiert sein, mündige Bürger zu erzeugen, damit sich diese an demokratischen Prozessen im Staat beteiligen können. Dazu gehört, dass sich diese Bürger ein möglichst umfassendes Bild zu einem Thema machen können. Es werden ihnen keine wichtigen Informationen verschwiegen oder gar Informationen verdreht. Schüler sollten beispielsweise zur eigenständigen Entscheidungsfindung befähigt werden. Das ist das Ziel von Schule. Wie und ob diese Zielvorstellung real in Deutschland umgesetzt wird, zeigt der Vortrag an einigen Beispielen auf. Quelle: apolut