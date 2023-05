Kaiserslautern: Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit

In der Innenstadt ist es in der Nacht zu Mittwoch innerhalb kurzer Zeit zu zwei Bränden gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zunächst meldete ein Zeuge gegen 2 Uhr vom Schillerplatz, dass vor einem Lokal ein Sonnenschirm Feuer gefangen habe. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand nicht nur der Schirm in Flammen, sondern auch die darunter stehende Außenbestuhlung eines Lokals. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Nachdem die Feuerwehrkräfte den Schillerplatz verlassen hatten, stellten sie auf ihrem Rückweg im Bereich des Willy-Brandt-Platzes in Höhe der Unterführung des Pfalztheaters ebenfalls Feuerschein fest. Wie sich herausstellte, brannten hier zwei Papiercontainer. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. In diesem Fall wird der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt. Wand und Decke der Unterführung wurden in Form von Rußschäden in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Brände liegt die Vermutung nahe, dass ein Zusammenhang besteht. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.



Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)