Verbraucherschützer schlagen Alarm: Jugendliche geraten immer früher in die Schuldenfalle

Eine Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) warnt vor einer drohenden Schuldenwelle bei Jugendlichen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Gründe sind Konsumkredite, Handyverträge und steigende Lebenshaltungskosten.

Der vzbv stellte fest, dass immer mehr junge Menschen bereits mit Eintritt in die Volljährigkeit überdurchschnittlich verschuldet sind. Haupttreiber seien Handyverträge, Ratenkäufe für Elektronik sowie Konsumkredite.

Der Verband fordert verpflichtende Finanzbildung an Schulen und schärfere Regeln für Kreditvergaben an Minderjährige und junge Erwachsene. Ohne politische Gegenmaßnahmen könnte sich die Entwicklung zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem ausweiten.

Quelle: ExtremNews



