Wümme: Verkehrsunfall zwischen Lkw und landwirtschaftlichem Gespann

Am späten Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Waffensen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem landwirtschaftlichen Gespann. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Fahrerhaus des Lkw vollständig vom Fahrgestell abgerissen, der Fahrer darin eingeschlossen.

Die alarmierten Feuerwehren aus Rotenburg, Waffensen und Sottrum begannen nach ihrem Eintreffen umgehend mit der technischen Rettung des Lkw-Fahrers. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt wurde eine patientenschonende Rettung durchgeführt, bei der die Schonung des Patienten oberste Priorität hatte. Nach erfolgreicher Befreiung wurde der Fahrer dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Fahrer des Traktorgespanns war nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde zunächst von Feuerwehrkräften betreut, anschließend an den Rettungsdienst übergeben und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der weiteren Erkundung des verunfallten Lkw wurde festgestellt, dass auch die Ladung beschädigt war. Ein Behälter, der eine wassergefährdende Flüssigkeit enthielt, war beschädigt worden. Zwar bestand für die Einsatzkräfte zu keiner Zeit eine Gefahr, dennoch wurden ein Gefahrstoffbeauftragter der betroffenen Firma sowie der Leiter und der Fachberater Gefahrgut des Gefahrgutzuges zur Einsatzstelle hinzugezogen, um mögliche Maßnahmen beim Austritt der Flüssigkeit abzustimmen.

Während der Bergungsarbeiten kam es schließlich zum Austritt der Flüssigkeit. Diese wurde durch aufgebaute Auffangwannen kontrolliert aufgefangen, zudem wurde der angrenzende Grünstreifen vorsorglich mit Bindemittel geschützt. Trotz aller Bemühungen konnte nicht ganz verhindert werden, dass Teile der Flüssigkeit in den Seitenraum gelangten.

Nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 23:00 Uhr.

Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren Rotenburg, Waffensen und Sottrum. Zusätzlich wurden der Leiter des Gefahrgutzuges, der Fachberater Gefahrgut sowie der Kreisbrandmeister hinzualarmiert. Angaben zur Schadenshöhe und zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Quelle: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) (ots)