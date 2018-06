Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Düsseldorfer Straßenbahn

In Düsseldorf ist am Montagmorgen eine 35-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Trotz eingeleiteter Notbremsung erfasste die Bahn die Radfahrerin an einer Kreuzung und schleifte sie mehrere Meter mit.

Gemäß ersten Ermittlungsergebnissen hatte die Frau zuvor das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet. Die 35-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Durch den Unfall war der örtliche Verkehr über Stunde beeinträchtigt worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur