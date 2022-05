München: Neue Schwimmer im Englischen Garten (Bogenhausen)

Gegen Samstagmittag ist eine verirrte Entenfamilie gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Reformhauses bemerkte im Hinterhof eine Entenmama mit ihren 13 Küken und rief die Feuerwehr. Mehrere Passantinnen und Passanten halfen dabei, dass die Familie nicht unbeabsichtigt auf die Straße lief.

Die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs konnte die Enten in eine Transportbox setzten und sicher in den Englischen Garten transportieren. Am Kleinhesseloher See durften alle Küken und natürlich auch die Mama unbeschadet ihr neues Zuhause beziehen.

Englschalkinger Straße, Samstag, 30. April 2022, 11.08 Uhr, Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Quelle: Feuerwehr München (ots)