Oberhausen: "Bonbon-Konsument" reagiert überrascht bei Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (15.02.) den Fahrer eines Mercedes CLS auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oberhausen an. Sehr nervös und hektisch reagierte der 39-jährige Fahrzeugführer auf die Kontrolle. Angesprochen auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln, gab der redselige Mann an, dass er "zu früheren Zeiten" Marihuana konsumiert hatte - heutzutage aber nicht mehr.

Kurz darauf kam es zu einer positiven und zu einer überraschten Reaktion: Positiv reagierte der durchgeführte Drogenvortest auf Amphetamine. Und überrascht reagierte der 39-Jährige auf das Ergebnis. Nach einem erfolgten Tatvorwurf als Beschuldigter in einem Strafverfahren wurde der Mann vor der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache in Alt-Oberhausen durchsucht.

Hektisch fasste er sich dabei an die Brusttasche seiner Jacke, in der die Polizisten eine "Bonbon-Dose" mit weißem Pulver, mutmaßlich Amphetamin, fanden. Die Jacke wäre eigentlich nicht seine, die Dose ebenfalls nicht und jemand hätte ihm die Bonbons in die Tasche gesteckt, so seine vielseitige Begründung. Sein Fahrzeugschlüssel und das Pulver wurden sichergestellt. Dem 39-Jährigen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr bis auf Weiteres untersagt; eine Anzeige wurde gefertigt. Quelle: Polizeipräsidium Oberhausen (ots)