Tag des Glücks: 85% der Deutschen führen durch ihr Haustier ein glücklicheres und zufriedeneres Leben

Haustiere machen glücklich! Diese Aussage ist für die meisten Haustierbesitzer keine Überraschung, denn nicht grundlos gelten unsere Vierbeiner und Samtpfoten als Therapeuten, Seelenverwandte und beste Freunde. Pünktlich zum Tag des Glücks am 20. März nennt ZooRoyal (www.zooroyal.de), ein Unternehmen der REWE Group, fünf Gründe, warum die Mensch-Haustier-Beziehung so glücklich macht.

Was für die einen eine erfüllende Aufgabe, ein volles Konto oder eine harmonische Partnerschaft ist, ist für den anderen das morgendliche Wecken durch die Katze oder der treue Hundeblick: Glück. 85% der Deutschen haben in ihrem Haustier die Erfüllung gefunden und sind der Meinung, dass Hund, Katze oder Maus ihr Leben glücklicher und zufriedener machen. Aber warum ist das so? ZooRoyal hat zum Tag des Glücks fünf Gründe gesammelt, warum Haustiere einen großen Glücks-Faktor darstellen.

Fünf Gründe, warum Haustiere glücklich machen

Lebensbegleiter: Einsamkeit zählt zu den großen Zukunftssorgen der Deutschen. Die Anschaffung eines Haustieres kann hier Abhilfe schaffen: 92% der deutschen Tierbesitzer sind überzeugt, dass Haustiere das Gefühl von Einsamkeit vertreiben. Trostspender: 89% der Tierbesitzer sind der Meinung, dass Haustiere bei Frust und Kummer Trost spenden können. Als perfekte Zuhörer helfen sie Herrchen und Frauchen dabei, Krisensituationen besser bewältigen zu können. Familienmitglied: Für die meisten Deutschen sind Hund, Katze und Co. nicht nur Haustiere, sondern vollwertige Familienmitglieder. 86% sind sich sicher, dass Haustiere das Familienleben sogar fördern. Das zeigt: Haustiere nehmen eine wichtige Position innerhalb der Familie ein. Sympathieträger und "Türöffner": Dass Haustiere soziale Kontakte fördern, bestätigen 80% der Tierbesitzer. Kein Wunder, denn das Haustier ist ein beliebtes Gesprächsthema und somit ein wunderbarer Eisbrecher beim Smalltalk. Hunde können zusätzlich beim Gassigehen die Kontaktaufnahme erleichtern oder sogar als Flirtfaktor dienen. Stressbewältiger: Für 69% der Tierbesitzer sind Haustiere die Wunderwaffe gegen Stress. Ob Streichel- und Kuscheleinheiten mit Hund, Katze oder Meerschweinchen oder aber das bloße Beobachten der Goldfische - Tiere haben eine beruhigende und stressmindernde Wirkung auf den Menschen und senken so das Stresslevel.

