Dortmund: Feuerwehr verhindert Lagerhallenbrand

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem vermuteten PKW-Brand im Bereich Eberstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erreichten die Leitstelle der Feuerwehr weitere Anrufe, die die angegebene Lage bestätigten.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten konnten zwei Brandstellen festgestellt werden. Zwei PKW brannten auf einem Parkplatz, in der Zufahrt zu einer Lagerhalle, in voller Ausdehnung. Der Brand hatte aufgrund der enormen Hitzeentwicklung bereits auf zwei weitere Fahrzeuge übergegriffen. In gut 100 Meter Entfernung zu dieser Brandstelle, konnte ein weiterer Brand an insgesamt drei Kleintransportern, direkt an der Fassade einer Lagerhalle, festgestellt werden. Auch dieser Brand breitete sich bereits auf weitere Kleintransporter und auf die Lagerhalle aus.

Sofort wurden eine so genannte Riegelstellung zur Lagerhalle aufgebaut. Zwei Atemschutztrupps kontrollierten das Innere der Lagerhalle auf betroffene Personen. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarung geben. Es wurden keine Personen angetroffen.

Die Brandbekämpfung der Kraftfahrzeuge gestaltete sich schwierig, da die Brände bei Eintreffen bereits so stark entwickelt waren, dass hier eine große Menge Löschwasser eingesetzt werden musste. Zusätzlich wurde im Einsatzverlauf Löschschaum eingesetzt, damit den immer wieder aufflackernden Flammen entgegengewirkt werden konnte.

Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr setzte insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving), der Feuerwache 1 (Mitte), den Löschzug 25 (Eving/Brechten) der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ein.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)