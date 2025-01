Olfen, Rechede: Auto kommt von Fahrbahn ab

In der Bauerschaft Rechede ist am Montag (20.01.25) ein 18-jähriger Autofahrer in einen Graben gefahren. Er war gegen 11.30 Uhr in Richtung Birkenallee unterwegs.

Als er bremsen wollte, geriet das Auto aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen, prallte gegen einen Baum und kam im Graben zum Stehen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus.

Quelle: Polizei Coesfeld (ots)