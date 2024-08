Hanau und Main-Kinzig-Kreis: Roter Polo fährt mehrfach in Gegenverkehr - Traktor überrollt Landwirt - Kontrolle über Wagen verloren

1. Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Opel Corsa in Hanau? Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße "Am Steinheimer Tor".

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere linke Seite eines Opel Corsas und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Zeugen gesucht: Wer hat die Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße gesehen? - Hanau

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, in der Otto-Hahn-Straße (zweistellige Hausnummern) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums eine Unfallflucht beobachtet haben, sich zu melden. Hierbei soll es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem silbernen Jeep gekommen sein. Im Anschluss klagte die Passantin über Schmerzen am Arm. Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer des Geländewagens ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Diese melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

3. Biker-Safety-Touren: Es sind noch Plätze beim September-Termin frei! - Gelnhausen / Bad Orb / Schlüchtern

Gemeinsam mit ausgewählten Kradfahrern des Polizeipräsidiums Südosthessen den Main-Kinzig-Kreis erkunden. Diese Gelegenheit bietet sich letztmalig für das Jahr 2024 bei den "Biker-Safety-Touren" am 1. September an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den Termin sind bei den Einsteigertouren jeweils um 9 Uhr sowie bei den Fortgeschrittenen, Beginn um 13.30 Uhr, noch Plätze frei (Anmeldeschluss Sonntag, 25. August 2024). Bei den Rundfahrten begleiten die Motorradpolizisten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ausgewählten etwa 90 Kilometer langen Touren durch den Main-Kinzig-Kreis und geben Tipps sowie Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1670725035

4. Roter Polo fährt mehrfach in Gegenverkehr: Zeugen gesucht - Bundesstraße 521/Nidderau

Ein roter Kleinwagen soll am Mittwoch (14. August) auf der Bundesstraße 521 in Fahrtrichtung Nidderau mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein. Außerdem habe der Polo im Bereich einer Tankstelle die Schutzplanken touchiert. Die Polizei stoppte wenige Zeit später eine 37-jährige Fahrzeugführerin in ihrem VW Polo. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie Drogenvortest bei der Bad Homburgerin verliefen negativ. Die ermittelnden Beamten suchen nun Zeugen, welchen die Fahrweise der Polo-Fahrerin ebenfalls aufgefallen ist oder diejenigen, die ihr ausweichen mussten. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 9010-0 bei der Polizei in Hanau.

5. Traktor überrollt Landwirt - Gründau/Niedergründau

Ein Landwirt aus Gründau mähte am Mittwochvormittag eine Wiese im Ronneburger Weg in Niedergründau als er von seinem Traktor mit Anhänger erfasst und schwerverletzt wurde. Der 62-Jährige wollte, gegen 9.50 Uhr, in die Fahrerkabine seines Ford Traktors einsteigen, als der Traktor mit Anhänger aus bislang unbekannten Gründen rückwärts rollte. Hierbei geriet der Gründauer mit einem Bein unter den Hänger und wurde anschließend überrollt. Mit schweren Beinverletzungen verbrachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern aktuell noch an.

6. Kontrolle über Wagen verloren: 23-Jähriger bei Alleinunfall verletzt - Bundesautobahn 66 / Anschlussstelle Gelnhausen / Fahrtrichtung Fulda

Am Mittwochmorgen war ein 23 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Gelnhausen-West die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in eine Baustelle krachte. Dadurch schoben sich Teile der vorhandenen Betonleitwände teilweise in den Gegenverkehr. Der Brachttaler wurde bei dem Unfall, der sich gegen kurz vor halb 7 Uhr ereignete, verletzt. Rettungskräfte führten vor Ort die Erstversorgung durch; anschließend kam er zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Schaden am blauen Yeti wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 5.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen. Gegen kurz vor halb 9 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei befahrbar und die Staus konnten sich sukzessive auflösen. Die Autobahnpolizei in Langenselbold sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen (ots)