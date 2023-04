Freiburg: Unbekannter soll zwei Männer mit Messer verletzt haben

Ein 59-jähriger Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich ermittelt und angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an. Zeugenhinweise werden weiterhin unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

Zwei Männer mit einem Messer verletzt haben soll ein bislang Unbekannter am 29.03.2023 in der Freiburger Innenstadt. Nach Angaben der Geschädigten, seien diese um circa 18 Uhr in einem Pkw auf der Merianstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Fußgängerfurt sei ein Mann trotz roter Fußgängerampel auf die Straße getreten, sodass der Pkw ausweichen musste. Der Fußgänger habe dabei gegen das Auto geschlagen.

Der Pkw-Fahrer wendete demnach sein Fahrzeug und stieg im Bereich Rheinstraße, zwischen Katharinenstraße und Merianstraße, aus um den Mann zu Rede zu stellen. Es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Pkw-Fahrer, dem Beifahrer und dem Unbekannten. Beide Fahrzeuginsassen sollen dabei von dem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden sein. Die 34- und 36-jährigen Geschädigten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 50-60 Jahre alt, rötlich/schwarze Haare, zum Teil mit grauen Haaren durchsetzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise werden unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Freiburg (ots)